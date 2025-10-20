Bilime göre tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu

'Korku Bilimi Projesi' (The Science of Scare Project), izleyicilerin nabzını en çok yükselten ve kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) en çok düşüren filmleri belirleyerek bilimsel verilere dayanan "tüm zamanların en korkunç 10 filmi" listesini yayınladı.

Proje, İngilizce filmler arasından bir seçki yaparak her yıl testi tekrarlıyor ve ortaya çıkan sonuçları 'Korku Bilimi Skoru’ (Science of Scare Score) adı verilen 100 üzerinden bir puanla belirliyor. Kalp atış hızı artışı ve HRV düşüşünün birleştirilmesiyle ortaya çıkan skor, bir filmin izleyiciyi ne kadar korkuttuğunu gösteriyor.

https://x.com/DiscussingFilm/status/1979584159367794904

EN KORKUNÇ FİLM 'SİNİSTER' (LANET) OLDU

2012 yapımı Sinister (Lanet), izleyicileri en çok korkutan film olarak zirvedeki yerini korudu. Özellikle filmin meşhur çim biçme makinesi sahnesinin pek çok kişiye kabus görmeye devam ettirdiği belirtildi.

Listede ilk 10'a giren yapımlar şöyle: