Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Nil Keser kariyer yolunda bambaşka bir adım attı. Güzel oyuncu kariyerinde çok sayıda projenin ardından ilgi alanını değiştirdi.
Aşçılık alanındaki hobisini kariyere taşımak isteyen genç yıldız okula kaydını yaptırdı. Şeflerden aldığı aşçılık eğitimiyle dünya mutfağına dair bilgisini genişletti. Mutfakla ilgilenmeyi çok sevdiği bilinen Keser eğitiminin ardından aşçılık belgesini aldı.