Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı

Kırgın Çiçekler dizisinde Defne karakteriyle hafızalara kazınan Nil Keser'in meslek tercihi sosyal medyada dikkat çekti. Son olarak Ah Nerede dizisiyle ekranlarda boy gösteren Keser kariyer rotasını farklı bir yöne kırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
03:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
03:46

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisiyle ünlenen Nil Keser kariyer yolunda bambaşka bir adım attı. Güzel oyuncu kariyerinde çok sayıda projenin ardından ilgi alanını değiştirdi.

Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı

Aşçılık alanındaki hobisini kariyere taşımak isteyen genç yıldız okula kaydını yaptırdı. Şeflerden aldığı aşçılık eğitimiyle dünya mutfağına dair bilgisini genişletti. Mutfakla ilgilenmeyi çok sevdiği bilinen Keser eğitiminin ardından aşçılık belgesini aldı.

Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı

Sıkça Sorulan Sorular

NİL KESER KİMDİR?
25 Mart 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Nil Keser Kırgın Çiçekler dizisiyle ününe ulaştı. .1,71 boyunda ve 57 kilo olan güzel yıldız çok sayıda projeyle adından söz ettirdi. Nil Keser, Melekleri Taşıyan Adam, Son Parti, Duran, Menajerimi Ara, Kırgın Çiçekler, Bizim Hikaye, Çılgın Dershane Üniversitede, Aşk Çağırırsan Gelir'de rol aldı. Ayrıca tekrar çekilen Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu'nun canlandırdığı Zehra karakterini de Nil Keser oynadı.
Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
ETİKETLER
#yemek
#Nil Keser
#Kırgın Çiçekler
#Aşçılık
#Şeflik
#Kariyer Değişimi
#Magazin
