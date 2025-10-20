Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı

NİL KESER KİMDİR?

25 Mart 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Nil Keser Kırgın Çiçekler dizisiyle ününe ulaştı. .1,71 boyunda ve 57 kilo olan güzel yıldız çok sayıda projeyle adından söz ettirdi. Nil Keser, Melekleri Taşıyan Adam, Son Parti, Duran, Menajerimi Ara, Kırgın Çiçekler, Bizim Hikaye, Çılgın Dershane Üniversitede, Aşk Çağırırsan Gelir'de rol aldı. Ayrıca tekrar çekilen Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu'nun canlandırdığı Zehra karakterini de Nil Keser oynadı.