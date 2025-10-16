Menü Kapat
15°
Editor
 Özge Sönmez

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Ünlü oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu'nun günler önce doğum gününü kutladığı görüntüler ise yürek yaktı.

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
“Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Güzelbeyoğlu'nun bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Sedef Tulumdaş da sosyal medyada "Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

GÜNLER ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 13 Eylül'de 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
