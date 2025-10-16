Yabancı Damat dizisinin Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

“Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Güzelbeyoğlu'nun bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Sedef Tulumdaş da sosyal medyada "Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

GÜNLER ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu 13 Eylül'de 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme oturmuştu.