15°
Dünya
Gazze'de İsrailli esirlerin cenazelerini bulan Filistinlilere para verilecek

ABD'nin Gazze'deki İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olan Filistinlilere ödül vereceği iddia edildi. ABD'li yetkili, planlar arasında ödül sisteminin olduğunu, değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gazetecilere ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, danışman, 'nin silahsızlandırılmasının çok zor bir görev olacağını belirtti.

Bölgenin yeniden inşa sürecine de değinen ABD'li yetkili, yeniden inşa sürecinde Gazze'deki Filistinlilerin topraklarından ayrılmaya zorlanmayacağını ifade etti.

İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bir kısmının teslim edilmediğini belirten ABD'li danışman, "Henüz anlaşmanın ihlal edildiğini hissettiğimiz bir noktada değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de İsrailli esirlerin cenazelerini bulan Filistinlilere para verilecek

İSRAİLLİ CENAZELER KARŞILIĞINDA PARA

Ölen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmemesinin anlaşmasının ihlali olacağı uyarısında bulunan yetkili, ABD'nin Gazze'deki Filistinlilerden para ödülü karşılığı İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olmalarını istemeyi planladığını kaydetti.

ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında , elindeki 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden 9'nun da cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti.

Gazze'deki ağır yıkım nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmamasının zaman alacağı belirtiliyor.

