TGRT Haber
TGRT Haber
15°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçildi. Canlı olan esirlerin takasının ardından Gazze'de ölü esirlerin cenazelerinin tespiti için Türkiye devreye giriyor. Türkiye'den 81 kişilik ekip, arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak için hazır olduklarını bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 11:46

ABD yönetimi, ateşkesin ikinci aşamasında ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar olduğunu belirtti. Üst düzey iki ABD'li danışman, "Birinci aşama, ('in) sarı çizgiye çekilmek, için koşullar oluşturmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu." dedi.

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda 'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardıma hazır olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF

Diğer ABD'li danışman ise ölü esirlerin tespit edilmesi sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Gazze'deki karmaşayı anlamanız için oradaki koşulları görmeniz gerek. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda, ayakta kalan çok az bina var. Enkaz çok büyük ve içinde çok sayıda patlamamış mühimmat var. Muhtemelen enkazın altında çok sayıda ceset var. Ölü ve yaralıların bulunduğu yerler hakkında çeşitli istihbaratlarımız var. Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye, depremlerde deneyimli 81 kişilik bir ekibi göndermeyi teklif etti. Onları diğerleriyle birlikte oraya götürmeyi planlıyoruz."

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

ESİR TAKASINDA İHLAL YOK

Aynı danışman, Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini kaydederek, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

Danışman, "İlk önce tüm canlı rehineler iade edilecekti ve onlar da (Hamas) bunu yerine getirdiler. Şu anda mümkün olduğunca çok sayıda cesedi geri almak için arabulucular ve onlarla birlikte bir mekanizma oluşturduk. İsrail istihbaratını onlara aktarıyoruz ve bu mekanizmayı sonuna kadar iyi niyetle çalıştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

GAZZE SİLAHSIZLANDIRILACAK

Aynı ABD'li danışman, Gazze'nin silahsızlandırılması konusunun söz konusu ateşkes anlaşmasında da geçtiğine atıf yaparak, "Gazze silahsızlandırılacak ancak bu noktaya ulaşmak çok zor. İnsanların silahlarını öylece bırakmasını beklemek gerçekçi değil; Hamas'ın bazı üyeleri diğerlerinden intikam alınmasından korkuyor. Arap arabulucuların ve Hamas'ın hissiyatı, bir çözüm bulmak için birlikte çalışmaya devam etmek yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li danışmanlar, Gazze'den kimsenin zorla yerlerinden edilmeyeceğini, bu konuda farklı bir ajandanın olmadığını dile getirdi.

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ OLUŞTURULACAK

Gazze'de ikinci aşamada nasıl bir "Uluslararası İstikrar Gücü" oluşturulacağı konusunda ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ve şu ana dek sürecin olumlu seyrettiğini kaydeden danışmanlar, Türkiye, Endonezya, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkenin süreçte rol almasını beklediklerini kaydetti.

Gazze için Türkiye devreye giriyor: 81 kişilik ekip görev almak için hazır

Aynı kapsamda Gazze'de teknokrat bir yönetim yapısının nasıl oluşturulacağı konusunun da ilerleyen haftalarda gündeme geleceğini anlatan danışmanlar, nihai olarak Hamas dışındaki Filistinlilerin ve diğer unsurların yönettiği bir yapı oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

"İkinci aşama, siyasi olmayan, teknokratik bir Filistin yönetimi gerektiriyor ve bu süreç başlıyor." diyen danışmanlardan biri, bu konuda Filistinliler ve bölge ülkeleriyle temasların sürdüğünü belirtti.

TGRT Haber
