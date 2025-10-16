Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

5G ihalesi kim kazandı belli oldu. 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirilen 5G teknolojisi ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhaleyi kim kazandı merak edilirken teklifler bugün verildi.

5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 11:37

Uraloğlu, 'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. Bugün gerçekleşen sonrasında ihaleyi hangi firma kazandı merak edildi.

5G İHALESİ KİM KAZANDI, HANGİ FİRMA?

5G ihalesinde, 700 MHz frekansında A1 paketinde , A2'de , A3'te ; 3,5 GHz frekansında ise B1 paketinde Turkcell, B2'de Türk Telekom, B3'te Vodafone en yüksek teklifi verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda () gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.

5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

5G İHALESİNE HANGİ FİRMALAR KATILDI?

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim ederken bugün teklifler verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleşen ihalede tekliflerin verilme süreci tamamlandı. Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda
İHALEYE ÇIKILACAK FREKANSLAR

700 MHz FDD Bandı

  • A1: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD
  • A2: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD
  • A3: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD
5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

3.5 GHz TDD Bandı

  • B1: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD
  • B2: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD
  • B3: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD
  • B4: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD
  • B5: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD
  • B6: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD
  • B7: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD
  • B8: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

Toplam:

  • Bant Genişliği: 400 MHz
  • Asgari Bedel: 2.125.000.000 USD
  • Geçici Teminat: 106.250.000 USD
