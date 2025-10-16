5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

Kategoriler
Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. Bugün gerçekleşen ihale sonrasında ihaleyi hangi firma kazandı merak edildi.
5G ihalesinde, 700 MHz frekansında A1 paketinde Turkcell, A2'de Vodafone, A3'te Türk Telekom; 3,5 GHz frekansında ise B1 paketinde Turkcell, B2'de Türk Telekom, B3'te Vodafone en yüksek teklifi verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.
700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.
3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.
Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim ederken bugün teklifler verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleşen ihalede tekliflerin verilme süreci tamamlandı. Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda
İHALEYE ÇIKILACAK FREKANSLAR
700 MHz FDD Bandı
3.5 GHz TDD Bandı
Toplam: