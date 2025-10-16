5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi

Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. Bugün gerçekleşen ihale sonrasında ihaleyi hangi firma kazandı merak edildi.

5G İHALESİ KİM KAZANDI, HANGİ FİRMA?

5G ihalesinde, 700 MHz frekansında A1 paketinde Turkcell, A2'de Vodafone, A3'te Türk Telekom; 3,5 GHz frekansında ise B1 paketinde Turkcell, B2'de Türk Telekom, B3'te Vodafone en yüksek teklifi verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihale öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, hazırlıklar hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı.

700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.

5G İHALESİNE HANGİ FİRMALAR KATILDI?

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcileri, İhale Komisyonuna teklif dosyalarını teslim ederken bugün teklifler verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleşen ihalede tekliflerin verilme süreci tamamlandı. Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda

İHALEYE ÇIKILACAK FREKANSLAR

700 MHz FDD Bandı

A1: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD

A2: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD

A3: 2x10 MHz — Asgari Bedel: 425.000.000 USD — Geçici Teminat: 21.250.000 USD

3.5 GHz TDD Bandı

B1: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD

B2: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD

B3: 1x80 MHz — Asgari Bedel: 200.000.000 USD — Geçici Teminat: 10.000.000 USD

B4: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

B5: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

B6: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

B7: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

B8: 1x20 MHz — Asgari Bedel: 50.000.000 USD — Geçici Teminat: 2.500.000 USD

Toplam: