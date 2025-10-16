Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, geçtiğimiz gün Antalya 'da evlendi. Başak Karahan'ın yayınladığı düğün videosunda ise nikah şahidinin Ruhi Çener olduğu görüldü. Enes Batur ile yakın arkadaş olan Ruhi Çenet gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Başak Karahan ile ilgili paylaşımları sebebiyle magazin gündeminden düşmeyen Enes Batur, son olarak günlük 2 milyon TL kazandığı videoları da kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde evlenen Başak Karahan'ın nikah şahidi Ruhi Çenet olurken, bazı takipçileri yakın arkadaşı Enes Batur'a yaptığının doğru olmadığını savundu.

BAŞAK KARAHAN'IN EVLENDİĞİ GÜN ENES BATUR'DAN RAHATSIZ EDİCİ PAYLAŞIM

Enes Batur ilk olarak Başak Karahan'ın evlendiği gün ayda yaklaşık 2 milyon TL kazandığı videoları sildi. Daha sonra ise hesabından gelin ve damatla beraber tekerlekli sandalyede olan bir adam resmi paylaşan Enes Batur'a eleştiri yağdı.

Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Sektörde uzun süre var olan Enes Batur ve Ruhi Çenet uzun süre yakın arkadaş olarak beraber videolar paylaştı. Ruhi Çenet'in Başak Karahan'ın düğününde nikah şahidi olması eleştirilere neden olmuştu.

Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Ruhi Çenet, olayla ilgili açıklama yaptı ve "Başak, hem benim hem de eşimin 8 yıldır ailecek görüştüğümüz bir arkadaşımızdır. Yaklaşık bir ay önce, kendi ailesini kurduğu o özel günde yanındaydım. Nikah şahitliği yapmamı rica etmişlerdi. Bu konunun şu anki gündemle hiçbir ilgisi yoktur.' açıklamasında bulundu.

Enes Batur'un yakın arkadaşı Ruhi Çenet, Başak Karahan'ın nikah şahidi oldu! Tepkiler sonrası açıklama geldi
Sıkça Sorulan Sorular

RUHİ ÇENER KİMDİR?
20 Ekim 1990 doğumlu Ruhi Çenet, Türkiye'ye geldikten sonra, "Ruhi Çenet Videoları" adıyla 19 Eylül 2012'de açtığı kanal aracılığıyla YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başladı. Kısa zamanda Türkiye'nin en önde gelen YouTuber'larından biri oldu.
