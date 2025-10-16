Menü Kapat
15°
5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den

Son dakika haberi: Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirecek ve hızlandıracak 5G'nin ihalesi bugün yapıldı. İhaleye katılan üç şirketin teklifleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 11:34

Türkiye 5G'ye kavuşuyor. 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi sonuçlandı. İhalede; 5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den

B1 PAKETİNE YAPILAN TEKLİFLER

3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell yaptı. B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone teklif verdi.

5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den

3 TAKİSTLE ÖDENECEK

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek.

5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den

"YENİ DÖNEMLE MOBİL İNTERNET HIZI ARTACAK"

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

