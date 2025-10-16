Menü Kapat
15°
Politika
 | Baran Aksoy

Hakan Fidan'dan kritik temas! Alman mevkidaşı ile görüşecek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan'ın yarın Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geleceği bildirildi.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Alman mevkidaşı ile görüşecek
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yarın Türkiye'yi gelecek. Bakan Fidan da yarın Türkiye'ye gelecek olan Wadephul bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Wadephul ile yapacağı görüşmede Bakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasında üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanmasının önemini vurgulayacak. Bakan Fidan'ın gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Alman mevkidaşı ile görüşecek

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Almanya ile enerji işbirliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyacağı öngörülüyor. Ayrıca Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşacağı ve Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulayacağı belirtiliyor.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Alman mevkidaşı ile görüşecek

SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayisi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinmesi beklenen Fidan'ın, , Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracağı öngörülüyor.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Alman mevkidaşı ile görüşecek

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin, 'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini, yakalanan olumlu ivmenin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz ulaştırılması gerektiğini kaydetmesi bekleniyor.

