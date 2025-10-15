Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Vatandaşlarımızın en iyi hizmetleri alması, huzur ve güven içinde yaşaması en başlı görevimizdir. Siz kay çok önemli görevler düşüyor. inancı kökeni meshebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu vatandaşıdır.

Herkesin sorunlarına çözüm arayacak, vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek, dertlerine derman olmaya çalışacaksınız.

Bu işleri yapmak kolay değil. Tabiri caizse her baba yiğidin harcı değil. Bu iş dikkat ve rikkat ister. Gerekirse uykusuz kalacak, gece gündüz çalışacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Mazlumu ezdirmeyeceksiniz.

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz. Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

Makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçicidir. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız. Kimseye tepeden bakma çiğliğe düşmeyeceksiniz.

Dünya özellikle son 20 yılda geçmişte olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçiriyor.

Elitist zihniyetin devletle millet arasında ördüğü duvarı yıkmak için sosyal medya önemlidir.