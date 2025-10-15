Fenerbahçe ve Galatasaray'da rota aynı! İki dev aynı futbolcuyu istiyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemine geri sayım başladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında "Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'da da şimdiden transfer hareketlilikleri yaşanıyor. İtalyan basınında ortaya atılan iddialara göre Süper Lig devleri, deneyimli futbolcu için karşı karşıya gelecek.

İKİ SÜPER LİG DEVİ TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Correire dello Sport'un haberine göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray orta saha hattını güçlendirmek için Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istiyor.

MORUİNHO DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Sırp futbolcu, Jose Mourinho döneminde de Fenerbahçe ile gündeme gelmişti. O dönem Sabah'ta yer alan habere göre Milinkovic-Savic'in, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Dusan Tadic ile temasa geçip kulüp hakkında bilgi aldığı iddia edilmişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

İNGİLİZ VE SERİE A EKİPLERİ DE DEVREDE

İtalyan basınında çıkan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka kulüplerin de deneyimli futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. İddialara göre Chelse, Manchester City ve Juventus da Sırp futbolcunun transferi için devrede.

SERGEJ MİLİNKOVİC-SAVİC BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Milinkovic-Savic bu sezon Al-Hilal formasıyla 6 maçta toplam 540 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu bu sürede 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt'ın 27 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Milinkovic-Savic'in 17 milyon Euro değeri bulunuyor.