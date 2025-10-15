KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler KYK burs başvurusu yapacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

13 Ekim ile 17 Ekim aralığında alınacak olan KYK burs başvurularında süreç devam ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken geçen sene Aralık ayında ücret ve sonuçlar belli olmuştu.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2026?

KYK burs başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da bitecek.

Burs ücretinin ne kadar olduğu henüz belli olmazken önümüzdeki haftalarda belli olacak. 2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyleydi:

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.