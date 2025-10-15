Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenirken öğrenciler 13 Ekim ile 17 Ekim aralığında başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merakla bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 17:07

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir programına kayıt yaptıran öğrenciler başvurusu yapacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

13 Ekim ile 17 Ekim aralığında alınacak olan KYK burs başvurularında süreç devam ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken geçen sene Aralık ayında ücret ve sonuçlar belli olmuştu.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2026?

KYK burs başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da bitecek.

Burs ücretinin ne kadar olduğu henüz belli olmazken önümüzdeki haftalarda belli olacak. 2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyleydi:

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KYK burs kredi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? GSB'den açıklama bekleniyor
ETİKETLER
#kyk burs
#yükseköğretim
#Kyk Başvurusu
#Kyk Sonuçları
#Kyk Burs Ücreti
#Yükseköğretim Bursları
#Öğrenci Bursları
#Burs Başvurusu
#Kyk Burs Başvuru Sonuçları
#Kyk Burs Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.