İstanbul'da acı olay! Metroda merdiven çıkarken hayatını kaybetti!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı metrosunda merdiven çıkarken fenalaşan 78 yaşındaki Mustafa Şahin hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Büyük İstanbul Otogarı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Şahin (78) isimli bir vatandaş metro istasyonunun merdivenlerini çıkarken fenalaştı. Ardından yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde yaşlı adamın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Cenaze aracının gelmesiyle birlikte Şahin’in cansız bedeni tabuta konarak cenaze aracına taşındı. Şahin’in cansız bedeni morga götürüldü.