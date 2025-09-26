İstanbul otogarı kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Genç kadın milyonluk dava açtı

İstanbul Otogarı’nın tuvaletine giden 33 yaşındaki iç mimar Kübra K., hayatının şokunu yaşadı. 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı'nın içinde bulunan ücretli tuvalete giden mimar kapının altından uzatılan telefonla görüntülerinin kaydedildiğini fark etti. Apart topar kabinden çıkan Kübra K. sapığın iğrenç hareketlerde bulunduğunu gördü. Yakalanan şüpheli Esat D. 3 yıl hapis cezası aldı.

GÜVENLİK SAĞLANAMADI

Sabah'ın haberine göre; Ancak olay yalnızca saldırganın cezasıyla kapanmadı. Kübra K. avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Mağdurun avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi açıkça hedef gösterdi. Dava dilekçesinde, 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı.

Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır" denildi. Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti. Taraflar, dava öncesinde arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.