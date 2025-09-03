Menü Kapat
32°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kasaptan iğrenç düzenek! Hepsini vatandaşa yedirmiş

Gaziantep'te zabıtanın denetimi sırasında bir kasapta düzenek tespit edildi. Düzenekle bozuk etleri vatandaşa yedirmeye çalışan kasap mühürlendi. Kurulan düzenekle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise mide bulandırdı. Gelişme sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Kasaptan iğrenç düzenek! Hepsini vatandaşa yedirmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 23:35

'te Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi'ndeki denetimler çerçevesinde bir dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akılalmaz bir düzenek tespit edildi.

Kasaptan iğrenç düzenek! Hepsini vatandaşa yedirmiş

TEMİZ ETLERLE BOZUK ETLER AYRI YERE

Kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kasaptan iğrenç düzenek! Hepsini vatandaşa yedirmiş

Halkın sağlığıyla kurduğu düzenek üzerinden oynayan işletme mühürlenerek kapatıldı. Gelişme üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Şahinbey Belediye Başkanı'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Kasaptan iğrenç düzenek! Hepsini vatandaşa yedirmiş

BAKAN YUMAKLI: VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden bakanlığın işletmenin kapatıldığını bildiren paylaşımını alıntılayarak "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞINA TUZAK KURAN KASABI MÜHÜRLEDİK"

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdiği tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek."

