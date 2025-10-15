Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bank of America ile Morgan Stanley üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Dev bankaların karı üçüncü çeyrekte artış gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 17:00

ABD'nin büyük bankalarından ile 'nin yaptığı açıklamaya göre bankaların karı üçüncü çeyrekte arttı. Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 81 sent olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,06 dolara çıktı.

Bank of America ile Morgan Stanley üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

Bank of America'nın geliri ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,3 milyar dolar elde etmişti.

Bank of America ile Morgan Stanley üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

MORGAN STANLEY'NİN NET KARI YÜZDE 45 ARTTI

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre de bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 15,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bank of America ile Morgan Stanley üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

Kurumun net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,88 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,80 dolara çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısına şok uyarı! İslam Memiş verdiği tarihi güncelledi
Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın
ETİKETLER
#bankacılık
#morgan stanley
#bank of america
#gelir
#finans
#Kârlılık
#Hisse Başına Kar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.