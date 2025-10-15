Menü Kapat
Bakan Kacır açıkladı: OSB sayısı 371' çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 371'e çıkardıklarını belirtti ve Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 16:41

Kacır, organize sanayi bölgelerinin () sayısını 371'e çıkardıklarını belirterek, "Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır açıkladı: OSB sayısı 371' çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Kacır açıkladı: OSB sayısı 371' çıkarıldı

OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları ifade etti:

"Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB, şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Tüm imkanlarımızla, sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

