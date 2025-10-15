Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

Altın fiyatları rekor kırıyor, gümüş fiyatlarında sert düşüşler görülüyor. elinde para olan yatırımcı almak için uygun zamanı kolluyor. Peki piyasaya bakılırsa altın almak ve satmak için en doğru zaman hangisi? Borsa'daki düşüşün sebebi ne? Merkez Bankası önümüzdeki ay faiz indirimi yapacak mı? TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son durumları değerlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİ PAS GEÇİLİR Mİ?

Eryılmaz, borsadaki düşüşün ana nedeninin hem iç hem de dış belirsizlikler olduğunu belirterek "Eylül ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gelince, Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri törpülendi. Bu hafta yeniden terse döndü beklentiler. ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisinin güçlenmeye başladığını görüyorum" dedi.

Borsa İstanbul’da özellikle banka hisselerinde ciddi satışlar yaşandığını vurgulayan Eryılmaz, "Bankalarda toparlanamama var. 10.280 çok kritik, eğer buranın altına sarkarsak düşüşler 9.800’lere kadar sürebilir. Yukarıda ise 10.660 geçilmediği sürece satış baskısı devam eder" diyerek kritik seviyeleri işaret etti.

“100-150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR”

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili konuşan Eryılmaz, piyasanın kararsız bir dönemde olduğunu belirtti ve "Eylül ayı rakamı gelince ben de kararsız kaldım. Sanki pas geçebilir. Çünkü hedefle tahmini ayıran, şahin mesaj veren bir Merkez Bankası var. Ama ben 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

2026 YILINA HAZIRLIKLI OLUN

Reel sektörün zorlandığını da vurgulayan Eryılmaz, "Bankalarda limit sıkıntısı var, krediye ulaşmak zor. Merkez Bankası sınırlamaları kaldırmayı reddediyor. Bu nedenle yakın vadede büyük bir rahatlama beklememek lazım" ifadesini kullandı. Eryılmaz ayrıca 2026 yılının herkes için 2025’ten daha zor geçeceğini söyledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ ALABİLİR MİYİZ?

Emtia piyasasındaki sert hareketleri değerlendiren Eryılmaz, altın ve gümüşte aşırı alım sinyallerine dikkat çekerek "İnanılmaz bir hareket var. Rekor üstüne rekor kıran bir altın ve gümüş görüyoruz. Temel teknik artık açıklayamıyor. Aşırı alımın çok ötesindeyiz" dedi.

Yatırımcılara temkinli yaklaşım öneren Eryılmaz, "İki haftadır artık ‘Almayın, çok riskli’ demiyorum. Evet, alınabilir ama üzmeyecek kadar, kademeli ve çok riskli olmayacak şekilde. Gümüşte volatilite çok yüksek, o nedenle daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Eryılmaz "Altın ve gümüşte çok güçlü bir giriş olmamak kaydıyla alım yapılabilir. Kesinlikle satmıyoruz, elde tutmaya devam ediyoruz. Kademeli giriş daha doğru bir strateji olur" dedi.