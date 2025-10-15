Menü Kapat
16°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

Altın fiyatları rekordan rekora koşuyor, gümüş arzına yetişilemiyor. Ancak uzmanlar piyasadaki fiyatlamalar konusunda dikkatli olmaya davet ediyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz da hem önümüzdeki ay Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı hakkında hem de oldukça dalgalı seyir izleyen altın, gümüş, Borsa hakkında yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu..

fiyatları rekor kırıyor, fiyatlarında sert düşüşler görülüyor. elinde para olan yatırımcı almak için uygun zamanı kolluyor. Peki piyasaya bakılırsa altın almak ve satmak için en doğru zaman hangisi? 'daki düşüşün sebebi ne? önümüzdeki ay indirimi yapacak mı? TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son durumları değerlendirdi.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

FAİZ İNDİRİMİ PAS GEÇİLİR Mİ?

Eryılmaz, borsadaki düşüşün ana nedeninin hem iç hem de dış belirsizlikler olduğunu belirterek "Eylül ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gelince, Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri törpülendi. Bu hafta yeniden terse döndü beklentiler. ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisinin güçlenmeye başladığını görüyorum" dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

Borsa İstanbul’da özellikle banka hisselerinde ciddi satışlar yaşandığını vurgulayan Eryılmaz, "Bankalarda toparlanamama var. 10.280 çok kritik, eğer buranın altına sarkarsak düşüşler 9.800’lere kadar sürebilir. Yukarıda ise 10.660 geçilmediği sürece satış baskısı devam eder" diyerek kritik seviyeleri işaret etti.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

“100-150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR”

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili konuşan Eryılmaz, piyasanın kararsız bir dönemde olduğunu belirtti ve "Eylül ayı rakamı gelince ben de kararsız kaldım. Sanki pas geçebilir. Çünkü hedefle tahmini ayıran, şahin mesaj veren bir Merkez Bankası var. Ama ben 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

2026 YILINA HAZIRLIKLI OLUN

Reel sektörün zorlandığını da vurgulayan Eryılmaz, "Bankalarda limit sıkıntısı var, krediye ulaşmak zor. Merkez Bankası sınırlamaları kaldırmayı reddediyor. Bu nedenle yakın vadede büyük bir rahatlama beklememek lazım" ifadesini kullandı. Eryılmaz ayrıca 2026 yılının herkes için 2025’ten daha zor geçeceğini söyledi.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

ALTIN VE GÜMÜŞ ALABİLİR MİYİZ?

Emtia piyasasındaki sert hareketleri değerlendiren Eryılmaz, altın ve gümüşte aşırı alım sinyallerine dikkat çekerek "İnanılmaz bir hareket var. Rekor üstüne rekor kıran bir altın ve gümüş görüyoruz. Temel teknik artık açıklayamıyor. Aşırı alımın çok ötesindeyiz" dedi.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

Yatırımcılara temkinli yaklaşım öneren Eryılmaz, "İki haftadır artık ‘Almayın, çok riskli’ demiyorum. Evet, alınabilir ama üzmeyecek kadar, kademeli ve çok riskli olmayacak şekilde. Gümüşte volatilite çok yüksek, o nedenle daha dikkatli olunmalı" şeklinde konuştu.

Elinde altın olanlar dikkat! Filiz Eryılmaz: Sakın şimdi yapmayın

Eryılmaz "Altın ve gümüşte çok güçlü bir giriş olmamak kaydıyla alım yapılabilir. Kesinlikle satmıyoruz, elde tutmaya devam ediyoruz. Kademeli giriş daha doğru bir strateji olur" dedi.

