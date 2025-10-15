İrem Helvacıoğlu anne oldu! Müjdeli haberi Sebile Ölmez duyurdu

Sen Anlat Karadeniz, Karadut, Yürek çıkmazı, Seni Çok Bekledim gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında Ural Kaspar ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini duyuran İrem Helvacıoğlu, bugün anne oldu.

İREM HELVACIOĞLU ANNE OLDU

Son olarak Karadut dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu kızını kucağına aldı. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan irem Helvacıoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

İrem Helvacıoğlu, kızına kavuştu. Müjdeli haberi ünlü simni yakın arkadaşı Sebile Ölmez duyurdu. Hastane odasındaki balonları "Kızımız geldi" diye paylaşan Sebile Ölmez, "Anne kız çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.

İlk kez anne baba olan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, kızlarının adını henüz açıklamadı.