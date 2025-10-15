Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Almanya'dan kritik Eurofighter Typhoon kararı!

Almanya Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla ilgili yeni kararlar alıyor. Almanya'nın Polonya'nın Malbork askeri hava üssüne Eurofighter uçakları konuşlandıracağı bildirildi.

Almanya'dan kritik Eurofighter Typhoon kararı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 16:17

Türkiye'nin envanterine katmak istediği savaş uçağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 'nın 'nun doğu kanadını korumak için 'nın Malbork askeri hava üssüne Eurofighter uçakları konuşlandıracağı bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de gazetecilere konuştu.

Almanya'dan kritik Eurofighter Typhoon kararı!

DEVRİYE UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Pistorius, "Şu ana kadar birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya'nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter uçağıyla Polonya'nın Marburg kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.

Almanya'nın göndereceği uçaklar, doğu kanadını korumak için NATO'nun "Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi)" operasyonu kapsamında görev yapacak.

Almanya'dan kritik Eurofighter Typhoon kararı!

MART 2026'YA KADAR SÜRECEK

"Eastern Sentry" operasyonu, eylül ayında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak başlatılmıştı. Polonya'daki yeni görev aralık ayında başlayacak ve Mart 2026'ya kadar sürecek.

Almanya'nın yanı sıra Fransa, İngiltere, Çekya ve Danimarka da "Eastern Sentry" operasyonuna katılıyor.

Almanya daha önce de Rostock-Laage hava üssünden Polonya'daki koruma uçuşlarına katılan dört adet Eurofighter savaş uçağı sağlıyordu.

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!
ETİKETLER
#Almanya
#rusya
#eurofighter typhoon
#polonya
#nato
#Doğu Nöbetçisi
#Dünya
