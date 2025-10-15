Afganistan-Pakistan çatışmalarında sular duruluyor! Geçici ateşkes ilan edildi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildiği belirtildi.

AFGANİSTAN ATEŞKES İSTEDİ

Karaçi merkezli Geo News'e konuşan güvenlik yetkilileri, Pakistan ordusunun, Afgan gücüne ait çok sayıda karakol ve tankı imha ettiğini aktardı.

Yetkililer, Spin Boldak ve Chaman bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından Afgan hükümetinin ateşkes talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Afgan hükümetinin sosyal medyada Pakistan ordusuna ait savaş ekipmanlarını ele geçirdiği yönünde "sahte" videolar yaydığını ifade eden yetkililer, bu görüntülerin "gerçek dışı ve temelsiz" olduğunu kaydetti.

