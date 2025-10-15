Menü Kapat
Aktüel
Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar öğretmen ataması tercihleri ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. MEB öğretmen ataması tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu
Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan 15 bin atamasının sınavı 20 Ağustos'ta tamamlandı. ise 29 Ağustos 2025 tarihinde duyurulmuştu.

Sonuçların duyurulmasının ardından bugün ise tercihlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı.

Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen ataması tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini kullanıcı adları ve şifreleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecekler.

Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu

Tercih süreci içerisinde adayların "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneklerini işaretlerken dikkat etmesi gerekiyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu

ÖĞRETMENA TAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları ise 24 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuçların duyurulmasının ardından 7315 sayılı Kanuna göre güvnelik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştirilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sona ermesiyle birlikte adaylar 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacaklar.

#meb
#e-devlet
#sınav sonuçları
#sözleşmeli öğretmen
#öğretmen ataması
#Tercih Süreci
#Aktüel
