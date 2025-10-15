Öğretmen ataması tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sınavı 20 Ağustos'ta tamamlandı. Sınav sonuçları ise 29 Ağustos 2025 tarihinde duyurulmuştu.

Sonuçların duyurulmasının ardından bugün ise öğretmen ataması tercihlerinin ne zaman yapılacağı açıklandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen ataması tercih işlemleri 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini e-Devlet kullanıcı adları ve şifreleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecekler.

Tercih süreci içerisinde adayların "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneklerini işaretlerken dikkat etmesi gerekiyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

ÖĞRETMENA TAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları ise 24 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuçların duyurulmasının ardından 7315 sayılı Kanuna göre güvnelik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştirilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sona ermesiyle birlikte adaylar 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacaklar.