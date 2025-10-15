Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi

Kategoriler
Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar devam ediyor.
15 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
12:00
14:00
19:45
22:00
Roma – Barcelona | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
Chelsea – Paris FC | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
Leuven – Twente | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
23:00
Fas – Fransa | FIFA U20 Dünya Kupası Yarı Finali | FIFA YouTube