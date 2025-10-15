Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi

Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EKİM?

15 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

12:00

Galatasaray – ALG Spor | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | GS TV

14:00

Trabzonspor – Beşiktaş | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın Yok

| | Antalyaspor – Fenerbahçe | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın Yok

19:45

Lyon – St. Pölten | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

| | Valerenga – Wolfsburg | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

22:00

Roma – Barcelona | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Chelsea – Paris FC | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Leuven – Twente | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

23:00

Fas – Fransa | FIFA U20 Dünya Kupası Yarı Finali | FIFA YouTube