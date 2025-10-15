Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle milli ara devam ederken bu akşamın maç programı araştırılıyor. 15 Ekim Çarşamba akşamının maç takvimi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 16:13

Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EKİM?

15 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

12:00

  • Galatasaray – ALG Spor | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | GS TV
Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi

14:00

  • Trabzonspor – Beşiktaş | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın Yok
  • Antalyaspor – Fenerbahçe | Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın Yok

19:45

  • Lyon – St. Pölten | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
  • Valerenga – Wolfsburg | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
Bugün maç var mı 15 Ekim? Bu akşamın maç takvimine göre oynanacak olan maçlar listesi

22:00

Roma – Barcelona | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Chelsea – Paris FC | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Leuven – Twente | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

23:00

Fas – Fransa | FIFA U20 Dünya Kupası Yarı Finali | FIFA YouTube

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak? Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#beşiktaş
#trabzonspor
#kadın futbol
#fıfa dünya kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.