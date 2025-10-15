Bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak? Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği organizasyonda dün akşam milli takımımız rakibini 4-1'lik skorla yendi.

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bir sonraki maç Bulgaristan ile 15 Kasım'da oynanacak. Müsabaka Bursa'da oynanırken 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya karşılaşacağız.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda heyecan sürerken milli takımımız dün Gürcistan ile mücadele etti. 15 Kasım'da Bulgaristan ile mücadele edecek ve 18 Kasım'da İspanya ile karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)