İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta? Jack Della Maddalena ile UFC 322'de karşılaşacak

ABD'nin New York şehrinde bulunan Madison Square Garden spor kompleksinde gerçekleştirilecek olan UFC 322 karşılaşmaları belli oldu. Mücadeleler kapsamında mevcut şampiyon Jack Della Maddalena ile eski UFC Hafif Sıklet Şampiyonu İslam Makhacev karşı karşıya gelecek.

UFC'yi yakından takip eden vatandaşlar tarafından İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

İSLAM MAKHACEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC tarafından açıklanan bilgilere göre İslam Makhacev - Jack Della Maddalena karşılaşması 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 06.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

UFC 322 kapsamında diğer gerçekleştirilecek olan mücadeleler ise şöyle:

Valentina Sevçenko - Veyli Cang

Leon Edwards - Carlos Prates

Baisangur Susurkaev - Eric McConico

Roman Kopilov - Gregory Rodrigues

Bo Nickal - Rodolfo Bieira

Erin Blanchfield - Tracy Cortez

Kyle Daukaus - Gerald Meerschaert

Angela Hill - Fatima Kline

Beneil Dariush - Benoit Saint-Denis

İSLAM MAKHACEV KİMDİR?

İslam Makhacev, 27 Ekim 1991 yılında dünyaya geldi. Rus dövüşçü 2010 yılından beri profesyonel olarak dövüşen İslam Makhacev, 2016 yılında 74 kiloda Sambo dünya şampiyonu olmuştur. UFC organizasyonunda ise hafif sıklet şampiyonu olan İslam Makhacev 2025 Mayıs ayında ağır sıklete geçmek için bu unvanı bırakmıştır.