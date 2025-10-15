Menü Kapat
16°
 Hüseyin Bahcivan

İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta? Jack Della Maddalena ile UFC 322'de karşılaşacak

UFC 322 kapsamında İslam Makhacev ile Jack Della Maddalena karşı karşıya gelecek. ABD'de gerçekleştirilecek olan karşılaşmaya geri sayım başladı. UFC'yi yakından takip eden vatandaşlar tarafındanİslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta? Jack Della Maddalena ile UFC 322'de karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:42

ABD'nin New York şehrinde bulunan Madison Square Garden spor kompleksinde gerçekleştirilecek olan UFC 322 karşılaşmaları belli oldu. Mücadeleler kapsamında mevcut şampiyon Jack Della Maddalena ile eski UFC Hafif Sıklet Şampiyonu İslam Makhacev karşı karşıya gelecek.

UFC'yi yakından takip eden vatandaşlar tarafından İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta? Jack Della Maddalena ile UFC 322'de karşılaşacak

İSLAM MAKHACEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC tarafından açıklanan bilgilere göre İslam Makhacev - Jack Della Maddalena karşılaşması 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 06.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

UFC 322 kapsamında diğer gerçekleştirilecek olan mücadeleler ise şöyle:

  • Valentina Sevçenko - Veyli Cang
  • Leon Edwards - Carlos Prates
  • Baisangur Susurkaev - Eric McConico
  • Roman Kopilov - Gregory Rodrigues
  • Bo Nickal - Rodolfo Bieira
  • Erin Blanchfield - Tracy Cortez
  • Kyle Daukaus - Gerald Meerschaert
  • Angela Hill - Fatima Kline
  • Beneil Dariush - Benoit Saint-Denis
İslam Makhacev maçı ne zaman, saat kaçta? Jack Della Maddalena ile UFC 322'de karşılaşacak

İSLAM MAKHACEV KİMDİR?

İslam Makhacev, 27 Ekim 1991 yılında dünyaya geldi. Rus dövüşçü 2010 yılından beri profesyonel olarak dövüşen İslam Makhacev, 2016 yılında 74 kiloda Sambo dünya şampiyonu olmuştur. UFC organizasyonunda ise hafif sıklet şampiyonu olan İslam Makhacev 2025 Mayıs ayında ağır sıklete geçmek için bu unvanı bırakmıştır.

