Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

Terörsüz Türkiye çalışmaları turizm acentelerini de farklı projeler hayata geçirmeye teşvik etti. Bir turizm acentesi tarafından yürütülen "Terörsüz Türkiye Projesi" çerçevesinde 170 kişilik turist kafilesi Diyarbakır'ı gezdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:38

Murat Güler ve Elif Savluk'un öncülüğünde faaliyet gösteren acentesi tarafından yürütülen " Projesi" kapsamında 'dan gelen 170 kişilik turist kafilesinin 150'sini kadınlar oluşturdu. Ziyaret, Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlere denk gelince, turistler hem kentin tarihi güzelliklerini hem de kültürel canlılığını bir arada deneyimledi.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

İlk kez 'a gelen gurbetçi turistler, şehrin huzurlu atmosferi, güvenli ortamı ve sıcak insanları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ziyaretin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile aynı döneme denk gelmesi, tura ayrı bir renk kattı. Şehrin dört bir yanında düzenlenen konserler, sergiler, yöresel stantlar, sokak etkinlikleri ve gastronomi alanları turistlerin yoğun ilgisini çekti. Tarihi surların ışık gösterileri ve festival coşkusu, Diyarbakır'ın kültür-sanat yönünü uluslararası misafirlere etkileyici bir şekilde tanıttı.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

Tur kapsamında On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Sur içi bölgesi gezildi. Katılımcılar ayrıca kentin meşhur yöresel lezzetlerini tadarak Diyarbakır mutfağının zenginliğini deneyimledi. Düzenlenen organizasyon, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla Diyarbakır'ın güvenli, kültürel ve turistik potansiyelini ön plana çıkardı. Şehir, hem tarihi mirası hem de çağdaş yüzüyle turistlerin gözünde 'barış ve kültürün buluşma noktası' olarak yer edindi.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

''ÖNCEDEN İNSANLAR BURAYA GELMEYE KORKUYORDU''

Tur acentesi sorumlusu Elif Savluk, yaklaşık 8 yıldır tur düzenlediğini söyledi. Savluk, "İşimizi gerçekten severek ve en iyi şekilde yapıyoruz bölgedeki tüm imkanları en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Önceden insanlar buralara gelmeye korkuyordu, ancak çok şükür artık terörsüz bir ülke haline geldik. Bu nedenle herkes bu bölgeye gönül rahatlığıyla gelebiliyor. Biz de bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

Geziye katılan gurbetçi turistlerden Melek Şandırlı, Almanya'nın Münih şehrinden geldiklerini ifade etti. Şandırlı, "Diyarbakır'ı anlatıyorlardı ama bu kadar güzel olduğunu gerçekten bilmiyordum. Görünce adeta aşık oldum. Tüm gurbetçi vatandaşlarımı buraya davet ediyorum. Kültür Festivaline de katıldım, ondan da çok memnun kaldım. Herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim. Diyarbakır harika bir şehir güzel davullarla, sıcacık bir karşılama ile karşılandım. Bu kadarını beklemiyordum, herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

Bir diğer gurbetçi turist Hülya Yılmaz ise Diyarbakır'da olmaktan çok mutlu olduğunu aktardı. Yılmaz, "Buranın geçmişine dair hikayeleri bize rehberlerimiz anlattı, çok etkilendim. Gerçekten harika bir şehir. Davul zurna eşliğinde çok güzel bir şekilde karşılandık. Bizim için harika bir hafta geçiyor. Herkese Diyarbakır'ı gönülden tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!

Almanya'dan gelen bir diğer gurbetçi turist Yücel Aydın da "Yıllardır özlemini çektiğimiz Doğu Anadolu turuna çıktık. Şu anda turumuzla birlikte çok merak ettiğimiz Diyarbakır'a, surların karşısındaki On Gözlü Köprüye geldik. Gerçekten çok heyecanlıyız, turumuz Diyarbakır'da yeni başladı. Şansımıza bir de festivale denk gelmişiz. Ortam harika oyunlar oynanıyor, halaylar çekiliyor, insanlar çok sıcakkanlı. Bizi çok güzel karşıladılar. Genel olarak Mardin başta olmak üzere gezdiğimiz her yerde aynı samimiyeti gördük. Yıllardır hayalini kurduğumuz bu tura katıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Terörsüz Türkiye vurgusu, turist kapısını ardına kadar açtı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt’ta trafik tartışması kazaya dönüştü, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
ETİKETLER
#diyarbakır
#Almanya
#turizm
#Terörsüz Türkiye
#Kültür Yolu Festivalleri
#Gurbetçi Turistler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.