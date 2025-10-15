TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 500 bin konut projesi tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu sosyal konutları kiraya verip inşallah ucuz kiralama dönemini başlatacağız" ifadeleri sonrası TOKİ sosyal konut başvuru tarihi dikkat çekti.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre projenin detaylarının önümüzdeki günlerde belli olması beklenmekte.

TOKİ 500 KONUT HANGİ İLLERDE?

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.