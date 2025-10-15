2026 MSÜ, YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yılın başında yayımlanan sınav takvimi sayesinde adaylar çalışma rutinlerini önceden planlayabiliyorlar.

Bu kapsamda ÖSYM'nin sınav takvimi sınavlara hazırlanan adaylar için büyük önem taşıyor. Adaylar tarafından 2026 MSÜ, YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacağı ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

2026 MSÜ, YKS, KPSS, DGS, ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından henüz 2026 MSÜ, YKS, KPSS, DGS ve ALES sınavlarının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. 2026 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte MSÜ, YKS, KPSS, DGS ve ALES sınavlarının da netlik kazanması bekleniyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2026?

ÖSYM tarafından 2026 sınav takviminin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından "2025 Yılı Sınav Takvimi" 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlanmıştı.

2026 sınav takviminin de 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Adaylar takvimin yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinden 2026 sınav tarihlerine erişim sağlayabilecekler.

ÖSYM tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.