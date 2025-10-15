Öykü Çelik evleniyor! Sürpriz evlilik teklifini sosyal medyadan duyurdu

Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Romantik Komedi gibi dizilerde rol alan Öykü Çelik, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla da adından söz ettirdi. Öykü Çelik 2 yıldır beraber olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurdu.

ÖYKÜ ÇELİK EVLENİYOR

'Romantik Komedi 2' filmi, 'Poyraz Karayel' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan, 'Survivor 2021' yarışması ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Öykü Çelik, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Öykü Çelik, 2023 yılında sevgilisi Ali Çakıcı "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" mesajı ile ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti. Öykü Çelik, sevgilisinin evlenme teklifine "evet" diyerek müjdeyi paylaştı.

Öykü Çelik sevgilisi Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik karelerine kısa sürede beğeni ve tebrik mesajları geldi.