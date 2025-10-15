Menü Kapat
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Öykü Çelik evleniyor! Sürpriz evlilik teklifini sosyal medyadan duyurdu

Son olarak Benim Hayatım dizisinde rol alan Öykü Çelik, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı. Öykü Çelik'e oyuncu arkadaşlarından da tebrik mesajı yağdı.

, Poyraz Karayel, gibi dizilerde rol alan Öykü Çelik, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla da adından söz ettirdi. Öykü Çelik 2 yıldır beraber olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyurdu.

ÖYKÜ ÇELİK EVLENİYOR

'Romantik Komedi 2' filmi, 'Poyraz Karayel' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan, 'Survivor 2021' yarışması ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Öykü Çelik, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Öykü Çelik, 2023 yılında sevgilisi Ali Çakıcı "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" mesajı ile ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti. Öykü Çelik, sevgilisinin evlenme teklifine "evet" diyerek müjdeyi paylaştı.

Öykü Çelik sevgilisi Ali Çakıcı'dan aldığı anları sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik karelerine kısa sürede beğeni ve tebrik mesajları geldi.

