ALES 3 geç başvuru ne zaman, saat kaçta? ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar, son ödeme tarihi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) başvuruları 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için ise geç başvuru tarihi duyuruldu. Sınava katılmak isteyen adaylar tarafından ALES 3 geç başvuru ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvurularını gün içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, SON ÖDEME TARİHİ?

ALES 3 sınavının geç başvuru ücretinin ise sınav ücretinden yüzde 50 artırımlı olacağı belirtildi. ALES 3 sınavının normal sürede başvuru ücreti 850 TL olarak açıklanmıştı. Adayların geç başvuru döneminde 1275 TL ödemeleri gerekiyor.

ALES 3 geç başvuru ücretlerini adayların başvuru günü ödemeleri gerekiyor. Başvuru ücretini ödemeyen adayların kaydının silineceği belirtildi.

ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES 3 sınavı açıklanan bilgilere göre 23 Kasım 2025 Pazar gerçekleştirilecek. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarında girmesine ise izin verilmeyecek.

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikasında sınav salonlarından çıkışlar da yasak olacak.