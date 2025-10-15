Menü Kapat
Ankara'da büyük tarihi eser operasyonu! Değeri tam 250 milyon TL

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon Ankara'da gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait eski eser olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığı yapılacağı istihbaratının alınması üzerine harekete geçti.

HEPSİ EL YAZMASI

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde durdurdukları ve içinde 4 şüphelinin olduğu otomobilde yaptıkları aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait eski eser olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Araçta bulunan F.A, M.Ş, S.Y ve F.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise yetkililerce sürdürüldüğü öğrenildi.

