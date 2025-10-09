Ağrı’da sahte dolar ve tarihi eser operasyonu: Tutuklama var!

Ağrı’da bir evde yapılan aramada sahte dolar, tarihi sikke ve suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.





Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 78 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 Amerikan Doları, 80 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 Amerikan Doları, 40 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 5 adet 9x19 mm çapında fişek ve 2 adet muşta ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.