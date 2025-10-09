Altın Rafinerisi soruşturmasında yeni gelişme! 20 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR A.Ş. ve bağlantılı şirketlerin yetkilisi konumundaki 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

20 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İki şüpheli hakkında adli kontrol talep edilirken, bir şüpheli serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında Halaç Kuyumculuk Şirketi’nden Ö.H.’nin de bulunduğu öğrenildi. İAR’ın yılda yaklaşık 330 ton altın işlediği belirtiliyor.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ SORUŞTURMASI NEDİR?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirası'na Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.

12.5 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Soruşturmada bahsi geçen şirketlerin; kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alarak, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edilen edildi.