Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Uyuşturucu testlerini manipüle etmişler! Devlet hastanesinde rüşvet skandalı

Nevşehir'de rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 5'i Nevşehir Devlet Hastanesinde bilişim uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Bu kişilerin uyuşturucu testi ve alkol testi veren kişilerin bilgilerini sistem üzerinde değiştirdikleri ortaya çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:28
|
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 10:28

Devlet Hastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Nevşehir Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

Uyuşturucu testlerini manipüle etmişler! Devlet hastanesinde rüşvet skandalı

TEST SONUÇLARINI MANİPÜLE ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde, hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20 bin ila 30 bin lira arasında alarak; Denetimli serbestlik kapsamında testi veren şahısların sonuçlarını sistem üzerinden değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan kişilerin kan testlerindeki alkol oranını değiştirdikleri, özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli olan doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle ettikleri tespit edildi.

Uyuşturucu testlerini manipüle etmişler! Devlet hastanesinde rüşvet skandalı

5 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER

5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Nevşehir başta olmak üzere Ürgüp ve Gülşehir ilçeleri ile Kayseri ilinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu testlerini manipüle etmişler! Devlet hastanesinde rüşvet skandalı

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu testlerini manipüle etmişler! Devlet hastanesinde rüşvet skandalı
#uyuşturucu
#rüşvet
#nevşehir
#emniyet
#sağlık sistemi
#Test Manipülasyonu
#Alkol Testi
#Gündem
