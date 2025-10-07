Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Çorum'da adliyeye rüşvet operasyonu! Parayla dosya kapattılar: Çok sayıda gözaltı var

Çorum'da rüşvet karşılığında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını erteledikleri veya usule aykırı şekilde kapattıkları iddia edilen 22 adliye personeli gözaltına alındı. Suçüstü yakalanan gözaltındaki şüpheliler arasında adliyenin yazı işleri müdürü de var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çorum'da adliyeye rüşvet operasyonu! Parayla dosya kapattılar: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 23:22

Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin alarak hakkında hapis cezası verilen şahıslar lehine ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 22 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum'da adliyeye rüşvet operasyonu! Parayla dosya kapattılar: Çok sayıda gözaltı var

Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.

Çorum'da adliyeye rüşvet operasyonu! Parayla dosya kapattılar: Çok sayıda gözaltı var

ADLİYENİN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE VAR

Bu kapsamda Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140'ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.'nın da bulunduğu 22 şüpheli 'zimmet', 'rüşvet', 'ikna suretiyle irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genel Af çıkacak mı? Mahkumları heyecanlandıracak sözler: İdam detayı da var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye AİHM'den resmen istedi
ETİKETLER
#rüşvet
#adalet
#yargı
#erteleme
#adliye
#Usulü Aykırı
#Suçüstü Yakalama
#Suçüstü
#Itham
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.