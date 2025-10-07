Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Genel Af çıkacak mı? Mahkumları heyecanlandıracak sözler: İdam detayı da var

Türkiye'de genel af çıkıp çıkmayacağı uzun bir süredir tartışılırken TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Avukat Ersan Şen, ilginç bir değerlendirmede bulundu. "Af mecburen çıkacak." diyen Şen, idam cezasıyla ilgili de çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Selahattin Demirel
07.10.2025
07.10.2025
Avukat Serdar Öktem'in İstanbul Şişli'deki ofisinin önünde aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi, 'de tekrar çete konusunu gündeme getirdi.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında değerlendirilen olayla ilgili Prof. Dr. Ersan Şen önemli açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYAYA MUTLAKA ÇÖZÜM BULMAK GEREKİYOR"

"Türkiye Cumhuriyeti Kolombiya veya Meksika değil." diyen Şen, çete yapılarının genelde ülke içinden beslendiğine dikkat çekerek kırık camlar teorisinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Şen, en ufak suça dahi müdahale edilmemesi gerektiğine işaret ederek İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayanların bu tür olaylarla korku ve huzursuzluğa kapılmamaları için ortamının sağlanmasının önemini vurguladı.

Genel Af çıkacak mı? Mahkumları heyecanlandıracak sözler: İdam detayı da var

"Bu ülkenin sosyal medyaya mutlaka çözüm bulması lazım." diyen Şen kimliklendirmenin uygulanması gerektiğini belirtti. Kullanıcıların takip edilmesinin kısıtlama olmadığını söyleyen Şen, platformlardaki tehditlere ve mahkemelerine de dikkat çekti.

"İDAM CEZASI GETİRİLMELİ"

"Getirelim ölüm cezasını." diye çok konuşulacak bir çıkış yapan Şen "İnsan hayatına karşı işlenen suçlarda getirilmeli." ifadelerini kullanarak "Sebepsiz yere birilerinin canına kastediyorsun, 5-10 sene sonra serbest dolaşıyorlar. Böyle bir meydan var mı?" diye sordu.

Genel Af çıkacak mı? Mahkumları heyecanlandıracak sözler: İdam detayı da var

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE AF VAR"

Şen, konuşması içinde genel af konusunda da çok çarpıcı sözler sarf etti. Affın mecbur çıkarılacağını söyleyen Şen "Türkiye'nin önünde af var." dedi.

"Meclis Komisyonu neden hep toplanıp duruyor?" diye soran Şen, af çıkmasına karşı olduğunu ancak gidişatın bunu gösterdiğini söyledi.

Genel Af çıkacak mı? Mahkumları heyecanlandıracak sözler: İdam detayı da var

"BURASI EL SALVADOR MU?"

Türkiye'nin insan hak ve hürriyetlerinin olduğu bir ülke özelliği gösterdiğini belirten Şen, çetelerle mücadele konusunda "Burası El Salvador mu? Saç tıraşını bile yasaklarsın ama bunu orada yaparsın." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Kırık Camlar Teorisi Nedir?
Psikolog Philip Zimbardo'nun 1969 yılında yapmış olduğu bir deneyin sonuçlarından ulaşılan bir teoridir. Teoriye göre denetimin olmadığı yerler görmezden gelindiğinde suç üretmeye açık ortamlar haline dönüşür. Bu olguyu tetikleyen temel etken ise kitle psikolojisidir.
