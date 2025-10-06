Sinan Ateş davası sanığı Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisi önündeki aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saat 16.00 sularında yaşanan olayda Öktem ağır yaralandı. Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA UZUN NAMLULU SİLAH KOVANI BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

SALDIRI SONRASI BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeleri yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların 5'inin saldırıyı gerçekleştirenler olduğu, 1'inin ise saldırganların kaçmasına yardım eden kişi olduğu öğrenildi.

Gelişmeyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır.

"İKİSİ 18 YAŞININ ALTINDA"

Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MAKTULE KARŞI BESLEDİĞİ HUSUMET NEDENİYLE..."

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."

ARAÇ ORMANDA BULUNDU

Gözaltılar sonrası polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yakalanan bir şüpheliye bölgede keşif yaptırdı.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Yapılan polis ve savcılık incelemesinin ardından Öktem’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem'in son paylaşımları da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımlarında Kur'an-ı Kerim'de yer alan Duha Suresi'nin 5. ayetine hesabında yer vermesi ve fotoğraflarının altına yazdıkları dikkat çekti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASINDA YARGILANMASI DEVAM EDİYORDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.