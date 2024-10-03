Sinan Ateş davasında Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi! 

03 Ekim 2024 22:08 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 23:26

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında dosyası ayrılan sanıklardan biri olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dün sonuçlanan Sinan Ateş cinayeti davasında, duruşma savcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in tahliyesine itirazda bulundu.

SAVCI İTİRAZ ETTİ!

Savcı, itiraz dilekçesinde "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun niteliği, güçlü suç şüphesi çıkaran somut delillerin varlığı ve suçun ceza miktarı göz önünde bulundurularak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçelerine yer verdi.

İtirazda, sanığın yargılamadan kaçma ihtimalinin de bulunduğu belirtilerek, serbest bırakılma kararının iptal edilmesi ve sanığın tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dün karar açıklanmış, sanık Serdar Öktem hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.