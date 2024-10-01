Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye çok sert Sinan Ateş tepkisi

01 Ekim 2024 10:40 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:39

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli, açıklamalarında Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin "MHP, malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere, ne MHP'yi ne de Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem." diyerek CHP'ye sert tepki gösterdi.

MHP​ lideri Bahçeli​ partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarından önemli mesajlar veren Bahçeli CHP'ye de Sinan Ateş davası üzerinden yüklendi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir.

28. dönem TBMM'de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir.

Ortak gelecek hayali köhnemeye yüz tutuyor. Kahredici bir salgın gibi büyüyen bu düşünce yapısı bitmeli

"BAŞKA TÜRKİYE YOK"

Medeniyetler arasındaki sertleşen kutuplaşmanın nedeni hakimiyet ve paylaşım kavgalarının cinnet eşiğine dayanmasıdır. İnsani değerler, insan hak ve hukuku ayaklar altındadır.

Bu salgının ülkemizi tesir altına alıyor olması hepimize alarm vermelidir. Yol haritamızı belirlemek varken birbirimizi hırpalamak gaflet ve delalettir. Başka Türkiye yoktur.

Gideceğimiz, bir yurt köşesi yoktur. Bölgesel tehdidin kıyımıza çarptığı zaman diliminde Türk milleti birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece camilerimizde, düğün alaylarında, cenazelerde değil hayatın her alanında katlanan güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur.

Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler volkan ağzı gibi patlamaktadır.

Dağıtılmak istenen birliğimizdir. Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur.

Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.

"İSRAİL HAYDUT DEVLET ÖRNEĞİDİR"

Uluslararası düzenin itibar ve inandırıcılığı kalmadığı ortadadır. Batı dünyası değerleri ile taçlandırılan sistem bütünü ile teklemiş ve sonunda tıkanmıştır. Bu yapının sürdürülebilir olması zorlamadır. Küresel vicdan sessizliğe bürünmüştür.

İsrail zorbalıkların yenisini eklerken Lübnan ve Suriye'ye bomba yağdırmaktadır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devlet örneğinin son örneğidir.

ABD takviyeli İsrail terör devleti orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır. Nasrallah'ın katli ve diğer operasyonlar başka yorum yapmamıza engeldir.

Savaşın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir.

Küresel güçler Orta Doğu'ya darbe indirmektedir.

"BM GENEL KURUL TOPLANTILARININ BOYKOTU ELE ALINMALI"

ABD BM temsilcisinin dediği veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz demişti. Bu ifadeler dayatmadır.

BM konseyi yapısının 2. Dünya Savaşı dönemini temsil etmekte günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyor. Daimi üyeliklerin sorgulanması tartışmaların önemli bir unsurudur.

BM güvenlik konseyinin yapısı değişmelidir. İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların ne diyeceği önemsizdir. Geldiğimiz bu aşamada BM Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu ele alınmalıdır. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

Türkiye ile Suriye iş birliği zemininde daha fazla oyalanmadan buluşmalı, İsrail ve destekçilerinin yaygın tehdidine karşı milli güvenlik unsurlarımız tetikte ve teyakkuzda olmalıdır.

Ülke içinde yuvalanmış, hücre hücre örgütlenmiş yabancı istihbarat uzantılarını deşifre etmekle beraber uyanık halde durmak milli birliğimiz için en temel önceliklerden biridir.

Türkiye'nin tehdidine cüret edenlerin, tarihini ve dini motivasyonlarla hegemonya planları yapanların, rehavet anımızı kollayanların, aleyhimizde vızır vızır faaliyet gösterenlerin alayını birden tepelemezsek gök girsin, kızıl çıksın, yaşamak bize zehir olsun.

YENİ ANAYASA

Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor.

Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır. Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.

MHP'yi ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçluyorlar. Eski veya yeni fark etmez bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan karanlık televizyon kanalları ayaküstü mahkeme kurmuşlar, hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi namertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir.

Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyecekler.

MHP, malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yok. Buna değecek hiç kimse yok. Ben az söyleyeyim, muhatapları çok anlasın. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere, ne MHP'yi ne de Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem.

Hayır çiğnerim diyen varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış biri olarak alayından birden heyecanla beklerim.

CHP'YE SERT TEPKİ

Özgür Özel sana diyorum, iddiaların aynı şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastik, dolmuş tutsağı olduğun telgraf cambazlığın seni hiçbir yere götürmeyecektir.

Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın.

Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Mahkeme kararı açıklanmadan adalet yerini bulmadan hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaktır.

Camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.