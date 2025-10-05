Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
 Selahattin Demirel

Sinan Ateş cinayeti davasında kritik gelişme! Suikast planında karar verildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e suikast davasıyla ilgili mahkemeden önemli bir karar geldi. Ateş'in öldürülmesini hazırlayan kirli planın hazırlık aşamasıyla ilgili davalar birleştirildi.

Sinan Ateş cinayeti davasında kritik gelişme! Suikast planında karar verildi
Çankaya'da 30 Aralık 2022'de uğradığı sonucu öldürülen eski Genel Başkanı 'in davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DOSYA UYUŞMAZLIK GEREKÇESİYLE GÖNDERİLDİ

Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmak gerekçesiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası arasında olumsuz birleştirme uyuşmazlığı oluştuğu gerekçesiyle yerinin belirlenmesi talebiyle dava dosyası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

Sinan Ateş cinayeti davasında kritik gelişme! Suikast planında karar verildi

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ, GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, incelenen dosyaların içeriklerine, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliğine, iddianamelerde olayların anlatılış biçimine ve suç tarihlerine göre her iki mahkemenin dava dosyaları arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle iki davanın birlikte yürütülmesinde zorunluluk görüldüğünden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyalarının birleştirilmesine, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaların birleştirilmesine ve muvafakat verilmemesine ilişkin duruşma ara kararının kaldırılmasına, sanıklar hakkındaki yargılamanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmesine hükmetti.

