Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yorum: Ne kadar alçak da olsalar...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hala tam olarak aydınlatılamamış Sinan Ateş cinayeti, bu suikastla tekrar gündeme gelirken Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten olayla ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı.

"NE KADAR ALÇAK DA OLSALAR..."

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak "Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor." sözleriyle dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Ateş'in yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim.

Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

"ZAMANIN HAKLI ÇIKARMASINI DEĞİL ADALET İSTİYORUM"

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

https://x.com/ayseatesaa/status/1975207477164523731