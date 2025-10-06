Menü Kapat
18°
 Selahattin Demirel

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yorum: Ne kadar alçak da olsalar...

3 yıl önce eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikasta uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davanın sanıklarından Avukat Serdar Öktem'in bugün silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi tekrar davayı gündeme getirdi. Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bu cinayet sonrası çok önemli bir açıklama geldi. Ateş, konuyla ilgili daha önce uyarıda bulunduğunu hatırlatarak "Ne kadar alçak da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yorum: Ne kadar alçak da olsalar...
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hala tam olarak aydınlatılamamış Sinan Ateş cinayeti, bu suikastla tekrar gündeme gelirken Ateş'in eşi 'ten olayla ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı.

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yorum: Ne kadar alçak da olsalar...

"NE KADAR ALÇAK DA OLSALAR..."

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak "Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor." sözleriyle dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Ateş'in yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim.

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten yorum: Ne kadar alçak da olsalar...

Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

"ZAMANIN HAKLI ÇIKARMASINI DEĞİL ADALET İSTİYORUM"

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

https://x.com/ayseatesaa/status/1975207477164523731

