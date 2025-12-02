Ev arkadaşı 225 kiloluk bir ayı: Nerede olduğunu bilmediğimde korkuyorum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kaliforniyalı Ken Johnson, evinin çevresindeki çöp kutularının sürekli devrilmesinden, yer değiştiren tuğlalardan şüphelendi. Evinin çevresine hareket algılayan güvenlik kameraları kurdu. Johnson, görüntülerle evini davetsiz bir misafir ile paylaştığını öğrendi.
225 kiloluk bir ayı, evin bodrumuna sıklıkla girip çıkıyor, çöp kutularının içine giriyor, tuğlaları söküyordu. New York Post'a açıklamalarda bulunan Johnson, ''Burada sürekli yaban hayatı görüyorum ama bodrumumun hiçbir zaman tahrip edildiğine şahit olmadım" dedi.
Johnson ilk olarak bodrum katının tahrip edildiğini fark ettiğini ardından kurduğu kameralarla dev ayıyı fark ettiğini anlattı. Zaman zaman hırıltı ve tıslama sesleri duyduğunu söyleyen Johnson, ''Nerede olduğunu bilmediğimde korkuyorum'' dedi.
Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı ile iletişime geçtiğini belirten Johnson, henüz harekete geçmediklerini ifade etti. Bu yüzden dev ayıyla kendi kendine mücadele etmek zorunda kalacağını söyleyen Johsnon, hayvanı dışarı çıkarmak için tatlı ve ekmek parçaları kullanıp, dışarı çıkınca giriş yaptığı yeri biber gazıyla kaplı kum torbalarıyla kapatmayı planladığını anlattı.
Johson, ''Özellikle mutfağımın altında onun gürültüsünü duyduğumda çok sinirim bozuluyor.'' dedi