Avukat Serdar Öktem neden öldürüldü? Sinan Ateş davasına karşılık 2 çetenin adı geçiyor

3 yıl önce Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinde yargılanan sanıklar müebbet hapis cezası alırken suikast hakkındaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşmadı.

Davada suikasta giden yolda Ateş'le ilgili kişisel bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili devam eden ayrı dosyada dava birleştirme kararı gelirken olaydan 1 gün sonra sanıklardan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ülke gündemini derinden sarstı.

Öktem'in öldürülmesiyle ilgili 2'si 18 yaşın altında olan 6 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir." denildi.

"DAHA ÖNCE DALTONLAR'IN AVUKATIYMIŞ"

Suikast TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında ele alındı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Öktem'in öldürülmesinin Sinan Ateş cinayeti davasından çok daha farklı bir nedenle olabileceğine işaret ederek 2 çete ismini zikretti.

Küçük "Güvenlikçi arkadaşım şöyle bir şey atmış. Serdar Öktem daha önce Daltonlar'ın avukatıymış. Onları bırakıp Casperler'ın liderlerinden birinin avukatlığını almış. Bundan dolayı olabileceğini de söylüyor." ifadelerini kullandı.

"SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASIYLA İLGİLİ GÖRÜNMÜYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların müebbet hapis cezası aldıklarını hatırlatarak olayın siyaset tarafıyla ilgili olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Davada Yargıtay ve İstinaf süreçlerinin devam ettiğini aktaran Atik, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili kişisel bilgilerin toplanması hakkında 2 davanın birleştirildiğine ve öldürülen Avukat Serdar Öktem'in bu davalar da sanık olduğuna işaret etti.

Öktem'in telefonundan konuyla ilgili yeni bilgiler çıkması durumunda davanın başka bir boyut kazanacağını söyleyen Atik "Bugün yaşanan cinayet bununla alakalı mıdır?" diye sorarak "Görüntü öyle değil." cevabını verdi.

"TELEFONUNDAN ÇIKACAK YENİ BİLGİLERLE BAĞLANTI KURULABİLİR"

Atik "Bağlantı vardır, demek için çok erken. Çünkü 2 çete arasında yaşanmış husumetten bahsediyoruz. Cinayetin bir mafya hesaplaşmasına dönüştüğünü düşünüyorum. Sinan Ateş davasıyla bağlantısı, telefondan çıkacak yeni bilgilerle olabilir." ifadelerini kullandı.

