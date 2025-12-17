Menü Kapat
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta başlayacağı belli oldu. TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 14. hafta maçları kapsamında bugün Balıkesirspor'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçının canlı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak
bugün 14. hafta maçları kapsamında bugün Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmadan Eskişehirspor kendi evinde olmanın avantajını kullanarak galibiyet ile ayrılmak istiyor. Balıkesirspor ise karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak tekrardan üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarındna canlı olarak yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon ligin ilk 13 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 27 puanla TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3. sırada yer alan Eskişehirspor bugün kendi evinde Balıkesirspor'u yenerek, Karşıyaka'yı maç fazlası ve averaj farkı sayesinde geçmeyi planlıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak

Balıkesirspor ise 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 24 puanla 6. sırada yer alan Balıkesirspor karşılaşmadan galibiyet alarak puanını 27'ye çıkarmayı hedefliyor. Balıkesirspor 27 puana ulaştığı durumda Eskişehirspor'u geçerek ligde 3. sıraya yerleşecek.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 14. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Erdal Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Bülent Korkmaz ve Erdoğan Çak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Alperen Şenol görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor ile karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'un Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı öncesinde güncel puan tablosu şöyle:

  1. Kütahyaspor - 32
  2. Karşıyaka - 30
  3. Eskişehirspor - 27
  4. Tire 2021 - 25
  5. Uşakspor - 25
  6. Balıkesirpsor - 24
  7. Ayvalıkgücü Belediyespor - 22
  8. Söke 1970 Spor - 21
  9. Denizli İY - 20
  10. Altay - 15
  11. Alanya 1221 FSK - 15
  12. Eskişehir Anadolu SF - 12
  13. Afyonspor Kulübü - 10
  14. İzmir Çoruhlu - 9
  15. Bronova 1877 - 7
  16. Nazilli Spor - 4
#Spor
#canlı yayın
#eskişehirspor
#Tff 3. Lig
#Balıkesirspor
#Sıfır Tv
#Aktüel
