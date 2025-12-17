Steam Replay 2025 yayınlandı: Oyuncuların yıllık özeti erişime açıldı

Dijital platformların kullanıcılarına yıl boyunca neler yaptıklarını gösterdiği raporlama akımı, Spotify Wrapped ile başlamıştı. Kısa sürede geleneğe dönüşen trende YouTube ve Twitch gibi mecraların ardından, oyun dünyasının dev ismi Valve da beklenen hamleyi yaparak katıldı.

PlayStation'ın aralık ayı başında kullanıcılarına sunduğu yıllık özetin ardından, merakla beklenen Steam Replay 2025 (Steam Özeti) resmen erişime açıldı. Oyuncular, yıl boyunca hangi yapımlara ne kadar vakit ayırdıklarını ve oyun alışkanlıklarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu.

STEAM REPLAY 2025 ÖZETİNE ERİŞMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Valve, 16 Aralık Salı günü itibarıyla dağıtıma başladığı özeti kademeli olarak kullanıcılara sunuyor. İstatistiklerine ulaşmak isteyen oyun severlerin yapması gereken tek işlem, Valve'ın resmi internet sitesini ziyaret etmek veya Steam uygulamasının mağaza bölümünde yer alan bilgilendirme görseline tıklamak.

ÇEVRİM DIŞI OYUN SÜRELERİ HESAPLANMIYOR

Platform, her yıl olduğu gibi hesaplamalarda bazı kriterleri göz önünde bulunduruyor. Steam'in paylaştığı bilgilere göre, çevrim dışı modda veya internet bağlantısı yokken geçirilen süreler yıllık özete dahil edilmiyor.

Ayrıca henüz çıkış yapmamış, ön yükleme aşamasındaki veya erişime kapatılmış yapımlar da listede kendisine yer bulamıyor. Valve, oyuncuların karşısına çıkan verilerin 1 Ocak 2025 ile 14 Aralık 2025 tarihleri arasındaki oyun sürelerini kapsadığını belirtiyor.