TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Steam Replay 2025 yayınlandı: Oyuncuların yıllık özeti erişime açıldı

Spotify ve PlayStation gibi platformların ardından Valve da kullanıcılarının yıllık oyun istatistiklerini içeren Steam Replay 2025’i yayınladı. Peki 2025 Özeti nasıl görüntülenir? İşte tüm detaylar.

Murat Makas
17.12.2025
saat ikonu 13:53
17.12.2025
saat ikonu 13:53

Dijital platformların kullanıcılarına yıl boyunca neler yaptıklarını gösterdiği raporlama akımı, Spotify Wrapped ile başlamıştı. Kısa sürede geleneğe dönüşen trende YouTube ve Twitch gibi mecraların ardından, oyun dünyasının dev ismi da beklenen hamleyi yaparak katıldı.

PlayStation'ın aralık ayı başında kullanıcılarına sunduğu yıllık özetin ardından, merakla beklenen Replay 2025 (Steam Özeti) resmen erişime açıldı. Oyuncular, yıl boyunca hangi yapımlara ne kadar vakit ayırdıklarını ve oyun alışkanlıklarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu.

Steam Replay 2025 yayınlandı: Oyuncuların yıllık özeti erişime açıldı

STEAM REPLAY 2025 ÖZETİNE ERİŞMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Valve, 16 Aralık Salı günü itibarıyla dağıtıma başladığı özeti kademeli olarak kullanıcılara sunuyor. İstatistiklerine ulaşmak isteyen oyun severlerin yapması gereken tek işlem, Valve'ın resmi internet sitesini ziyaret etmek veya Steam uygulamasının mağaza bölümünde yer alan bilgilendirme görseline tıklamak.

Steam Replay 2025 yayınlandı: Oyuncuların yıllık özeti erişime açıldı

ÇEVRİM DIŞI OYUN SÜRELERİ HESAPLANMIYOR

Platform, her yıl olduğu gibi hesaplamalarda bazı kriterleri göz önünde bulunduruyor. Steam'in paylaştığı bilgilere göre, çevrim dışı modda veya internet bağlantısı yokken geçirilen süreler yıllık özete dahil edilmiyor.

Ayrıca henüz çıkış yapmamış, ön yükleme aşamasındaki veya erişime kapatılmış yapımlar da listede kendisine yer bulamıyor. Valve, oyuncuların karşısına çıkan verilerin 1 Ocak 2025 ile 14 Aralık 2025 tarihleri arasındaki oyun sürelerini kapsadığını belirtiyor.

