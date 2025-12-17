ABD'de 232 yıllık bir çağ kapandı: Son kuruşlar rekor fiyata satıldı, en pahalı 1 sent

ABD'de 232 yıldır dolaşımda olan sentler için sona gelindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla kaldırılan kuruşların üretimi durdu. Son basım olan 232. set ise dudak uçuklatan fiyata satıldı. ABD'de basılan son kuruşlar içi rekor bir fiyat olan 16,76 milyon dolar verildi.

Açık artırmanın en dikkat çeken parçası, “tarihte basılan en son peniler” olarak nitelendirilen özel set oldu. Bu lot, 800 bin dolara satılarak müzayedenin en yüksek bedelli ürünü olarak kayda geçti.

ALTIN KAPLAMA DA VAR

Setin arasında bir de altın kaplama olan vardı. Philadelphia Darphanesi'nde basılmış, 24 ayar altından yapılmış tarihi bir 2025 tarihli kuruş da dikkat çeken parçalardan biriydi.

New York Post'un haberine göre, Stack’s Bowers Galleries, bu müzayedenin ABD Darphanesi adına düzenlenen en yüksek değerli özel madeni para satışı olduğunu açıkladı.

Öte yandan ABD hükümeti ilk kez 1793 yılında, Philadelphia'nın ülkenin başkenti olduğu dönemde, kuruş basmaya başladı.