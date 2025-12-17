Menü Kapat
13°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ankaralı Coşkun hakkındaki iddialara sert çıktı: Tamamen yalan

Kendisine ait ‘Ne Bilsin Eller' isimli eserin izinsiz bir şekilde kullanılması üzerine telif istemesi ile gündeme gelen Ankaralı Coşkun, "Ben susacağım deliller konuşacak" dedi. ‘Ankaralı Coşkun' adıyla tanınan Coşkun Direk, yaşanılan yanlış anlaşılmanın ilgili çift tarafından düzeltilmesini istediğini aktardı.

Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk, kendisine ait ‘Ne Bilsin Eller' isimli eserin izinsiz bir şekilde bir çiftin klip çekip paylaşmasına tepki göstererek ihtar gönderdi. Çiftin kendisi hakkındaki iddialarına da ateş püsküren Ankaralı Coşkun, "İddialar tamamen yalan" dedi.

ANKARALI COŞKUN'DAN TELİF ÇIKIŞI

‘Ankaralı Coşkun' adıyla tanınan Coşkun Direk, kendisine ait ‘Ne Bilsin Eller' isimli eserin, İzmirli bir çift tarafından izinsiz bir şekilde seslendirilip klip çekilmesi nedeniyle ihlali gerekçesiyle videonun kaldırılması için ihtar gönderildiğini açıkladı. Hakkında yer alan uzlaşma için çiftten 300 bin lira talep edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Direk, yaşanılan yanlış anlaşılmanın ilgili çift tarafından düzeltilmesini istediğini aktardı.

Ankaralı Coşkun hakkındaki iddialara sert çıktı: Tamamen yalan

Kendisine yöneltilen söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Coşkun Direk, "Ben bugüne kadar haysiyetim ve şerefim için yaşadım herkes gibi ama İzmirli çiftin haksız yere bu şekilde davranmaları beni çok üzdü. Şunu belirtmek istiyorum, ben susacağım deliller konuşacak. Neydi onların ima ettikleri? Ankaralı Coşkun bize dava açtı ve 300 bin lira para istedi demişler. Neymiş işin aslı, o değilmiş. İnsanları yanıltmak, kamuoyunu yanıltmak, insanları benim üzerime linç girişiminde bulunduruldum. Benim haysiyetimle ve şerefimle oynandı. Aynı şekilde ben kendilerine öyle bir haber yapsaydım nasıl bir tepki verirlerdi bana? Maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradım. Ben Anadolu insanı olarak buradan İzmirli çifte sesleniyorum, eşiyle beraber çıkacak. Biz Ankaralı Coşkun üzerinden rant elde etmeye çalıştık, reklam olmak istedik. Kamuoyunu yanılttık, kendisinden ve kamuoyundan özür diliyoruz diyecekler, biz de noktayı koyacağız. Aksi takdirde asla bu bir tehdit değil, hukuki yollardan hakkımı en üst mecraya kadar arayacağım" diye konuştu.

Ankaralı Coşkun hakkındaki iddialara sert çıktı: Tamamen yalan

Kendisine ait şarkıların ticari olmamak şartıyla herkesin kullanabileceğini belirten Coşkun Direk, "Bu arada kamuoyunda şöyle bir algıda oluşturdular; Ankaralı Coşkun'un veya diğer sanatçıların eserleri okunamayacak mı? Bizler eserlerimizi insanlara eğlensinler diyerekten yapıyoruz. Benim eserimi herkes istediği her türlü mecra alanında kullanabilir ama ticari anlamda bizlerden izin belgesi alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Ankaralı Coşkun hakkındaki iddialara sert çıktı: Tamamen yalan

İzmirli çiftin yayınladıkları klip videosu nedeniyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlal ettiğini vurgulayan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, "Ankaralı Coşkun kesinlikle baştan sona haklı. Olayın 3 noktası var 3 noktada da hukuk ihlali var. Birincisi zaten düğün salonları doğru dürüst telif ödemiyorlar ve telif ödemedikleri için esasen Ankaralı Coşkun gibi yüzlerce, sanatçıyı mağdur ediyorlar. Birinci mağduriyet burada başlıyor. İkincisi, kalkıp bunu sosyal medyada paylaşmak, kanunun belirlediği sürenin dışında bir paylaşım yapmak suçtur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlal etmişlerdir. Üçüncüsü ise daha vahim bir şey yapmışlar o da denizde bir yatın üzerinde bir klip çekmişler ve dolayısıyla Ankaralı Coşkun'un burada yüzde 100 haklı olmasına bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı var" açıklamalarında bulundu.

