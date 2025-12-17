Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva’nın ayrılığı gündemde. Antrenmanlara çıkan Rafa Silva Trabzonspor maçında forma giymek istememişti.

Portekizli oyuncu son olarak Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmazken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi ve kadroya almadık" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR

Başkan Serdal Adalı Rafa Silva için kararını verdi. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın bonservis bedeli getirmeden transferine izin verilmeyecek.

RAFA SILVA'NIN YERİNE İKİ ADAY

İddialara göre Beşiktaş’tan 9 milyon euro kazanan yıldız oyuncu yeri TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı futbolcu ile doldurulacak.

Beşiktaş'ın transfer listesinde, Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens ve Nottingham Forest'ın yıldızı James McAtee yer alıyor.