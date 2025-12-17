Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncunun ayrılığı kesin gözle bakılıyor. Beşiktaş transfer listesinde 2 yıldız adayı belirledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 12:20

’ta yıldız oyuncu ’nın ayrılığı gündemde. Antrenmanlara çıkan Rafa Silva maçında forma giymek istememişti.

Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi

Portekizli oyuncu son olarak Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmazken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi ve kadroya almadık" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR

Başkan Serdal Adalı Rafa Silva için kararını verdi. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın bedeli getirmeden transferine izin verilmeyecek.

RAFA SILVA'NIN YERİNE İKİ ADAY

İddialara göre Beşiktaş’tan 9 milyon euro kazanan yıldız oyuncu yeri TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı futbolcu ile doldurulacak.

Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi

Beşiktaş'ın listesinde, Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens ve Nottingham Forest'ın yıldızı James McAtee yer alıyor.

Beşiktaş'ta kritik karar! Rafa Silva yerine iki isim belirlendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Ocak planı belli oldu! Transfer teklifi hazır, Jurasek'in yerine gelecek
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#trabzonspor
#bonservis
#rafa silva
#Mario Stroeykens
#James Mcatee
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.