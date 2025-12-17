BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

Kategoriler
BİM’de yeni haftanın aktüel indirimleri göz doldurdu. Geniş ürün yelpazesiyle yayımlanan cuma kataloğunda yer alan ürünler yoğun ilgi görüyor. Haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyenler cuma günü erken saatlerde, marketin önünde uzun kuyruklar oluşturacak. Kablosuz süpürge 4.990 TL, Saç şekillendirme ve kurutma seti 3.750 TL, Mini fırın 1.990 TL, Şarjlı su pompası 1.990 TL, Su ısıtıcı kapasiteli çay makinesi 1.750 TL ve 5 metre kablo uzunluğu özellikli dik süpürge 2.190 TL, Büyük Boy Valiz ise 765 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte, BİM 19 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
BİM markette bu hafta özellikle elektronik ev ürünlerinde yaşanan kampanya dikkat çekti. 65 İnç Ultra HD Televizyon 23.990 TL’den satışa sunulurken beyaz cam ankastre set ise 9.750 TL’den satışa sunulacak.
Kablosuz süpürge, tost makinesi, mini fırın, dik süpürge, çay makinesi, toz torbasız süpürge gibi elektronik ev ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. BİM 19 Aralık aktüel kataloğu şu şekilde;
65 İnç Framaless Ultra HD Qled Televizyon 23.990 TL
43 İnç Framaless Full HD Qled Google Televizyon 9.990 TL
Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 3.990 TL
Işıklı Speaker: 1.290 TL
Mantar Masa Lambası 349 TL
Masa Lamba Abajur: 499 TL
Led Işıklı Perde 399 TL
Dekor Aydınlatma 399 TL
Dekoratif Gaz Lambası 299 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL (ocak, davlumbaz, fırın)
Siyah Turbo Cam Ankastre Set:9.500 TL (ocak,davlumbaz, fırın)
Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL
Mini Fırın 1.190 TL
Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL
Çay Makinesi 1.750 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Carusel Müzik Kutusu 299 TL
Valiz Çeşitleri 575 - 765 TL