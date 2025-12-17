Menü Kapat
13°
BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

BİM 19 Aralık aktüel kataloğu cuma günü satışa sunulmaya hazırlanıyor. Elektronik ev ürünlerinden giyime, oyuncak çeşitlerinden mutfak ürünlerine farklı ürünler reyonlarda müşterileri bekleyecek. BİM markette herkesin merakla beklediği Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL olurken dekorasyon ürünlerinden olan Lamba Abajur 499 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Halı yıkama makinesi, tüy toplama cihazı, mini fırın, kablosuz süpürge de alternatif olarak BİM kataloğunda yer aldı. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM aktüel kataloğu 19 Aralık cuma…

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 11:53

’de yeni haftanın aktüel indirimleri göz doldurdu. Geniş ürün yelpazesiyle yayımlanan cuma kataloğunda yer alan ürünler yoğun ilgi görüyor. Haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyenler cuma günü erken saatlerde, marketin önünde uzun kuyruklar oluşturacak. Kablosuz süpürge 4.990 TL, Saç şekillendirme ve kurutma seti 3.750 TL, Mini fırın 1.990 TL, Şarjlı su pompası 1.990 TL, Su ısıtıcı kapasiteli çay makinesi 1.750 TL ve 5 metre kablo uzunluğu özellikli dik süpürge 2.190 TL, Büyük Boy Valiz ise 765 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte, BİM 19 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 19 ARALIK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM markette bu hafta özellikle elektronik ev ürünlerinde yaşanan kampanya dikkat çekti. 65 İnç Ultra HD 23.990 TL’den satışa sunulurken beyaz cam ankastre set ise 9.750 TL’den satışa sunulacak.

Kablosuz süpürge, tost makinesi, mini fırın, dik süpürge, çay makinesi, toz torbasız süpürge gibi elektronik ev ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. BİM 19 Aralık aktüel kataloğu şu şekilde;

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

65 İnç Framaless Ultra HD Qled Televizyon 23.990 TL

43 İnç Framaless Full HD Qled Google Televizyon 9.990 TL

Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 3.990 TL

Işıklı Speaker: 1.290 TL

Mantar Masa Lambası 349 TL

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

Masa Lamba Abajur: 499 TL

Led Işıklı Perde 399 TL

Dekor Aydınlatma 399 TL

Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

BİM’DE BU CUMA NELER VAR?

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.750 TL (ocak, davlumbaz, fırın)

Siyah Turbo Cam Ankastre Set:9.500 TL (ocak,davlumbaz, fırın)

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi

Mini Fırın 1.190 TL

Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL

Çay Makinesi 1.750 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Carusel Müzik Kutusu 299 TL

Valiz Çeşitleri 575 - 765 TL

BİM 19 Aralık cuma aktüel kataloğu raflara geliyor: Şömine, torbasız süpürge, tencere çeşitleri ve çay makinesi
