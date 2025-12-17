Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez bu hafta toplanacak. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada 2026 asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin yıllara göre değişimi ve zam oranları gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 11:42

zammının belirlenmesi için kritik süreç devam ediyor. İlk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleşti. İşveren ve hükümet kanadından oluşan temsilciler ile yapılan ilk toplantıya katılmadı. İlk toplantının ardından ise asgari ücret 2. toplantısı gündeme geldi. 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni asgari ücret için toplantı kritik önem arz ediyor. 'nun 2. toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan "Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılacak olan zam hakkında da bilgiler veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Asgari ücrette geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında zam uygulanmıştı. Bu zam ile birlikte 2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Son 5 yılın asgari ücret rakamları ve uygulanan zamlar ise şöyle:

2020 Ocak: Yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 TL

2021 Ocak: Yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 TL

2022 Ocak: Yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 TL

2022 Temmuz: Yüzde 29.31 zam ile 5 bin 500 TL

Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

2023 Ocak: Yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 TL

2023 Temmuz: Yüzde 34 zam ile 11 bin 402 TL

2024 Ocak: Yüzde 49 zam ile 17 bin 2 TL

2024 Temmuz: Yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL

Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANIR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılacak olan zammı belirlemek için 4 toplantı gerçekleştirmişti. Bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 toplantı gerçekleştirmesi ve 31 Aralık tarihine kadar asgari ücret zammını duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücretin 3. toplantısının ne zaman yapılacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak olan 2. toplantısının ardından açıklanacak.

ETİKETLER
#asgari ücret
#türk-iş
#asgari ücret zammı
#asgari ücret tespit komisyonu
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.