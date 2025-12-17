Asgari ücrette ikinci görüşme: Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret zammının belirlenmesi için kritik süreç devam ediyor. İlk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleşti. İşveren ve hükümet kanadından oluşan temsilciler ile yapılan ilk toplantıya TÜRK-İŞ katılmadı. İlk toplantının ardından ise asgari ücret 2. toplantısı gündeme geldi. 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni asgari ücret için toplantı kritik önem arz ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan "Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yapılacak olan zam hakkında da bilgiler veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Asgari ücrette geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında zam uygulanmıştı. Bu zam ile birlikte 2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Son 5 yılın asgari ücret rakamları ve uygulanan zamlar ise şöyle:

2020 Ocak: Yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 TL

2021 Ocak: Yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 TL

2022 Ocak: Yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 TL

2022 Temmuz: Yüzde 29.31 zam ile 5 bin 500 TL

2023 Ocak: Yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 TL

2023 Temmuz: Yüzde 34 zam ile 11 bin 402 TL

2024 Ocak: Yüzde 49 zam ile 17 bin 2 TL

2024 Temmuz: Yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANIR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılacak olan zammı belirlemek için 4 toplantı gerçekleştirmişti. Bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 toplantı gerçekleştirmesi ve 31 Aralık tarihine kadar asgari ücret zammını duyurması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücretin 3. toplantısının ne zaman yapılacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak olan 2. toplantısının ardından açıklanacak.